Вроде бы «мелочь», но без неё как без рук! 6 примеров самодельных обувниц, которые добавят стиля и функциональности прихожей

Сапоги, кроссовки, туфли, сандали, ботинки… Представьте среднестатистическую семью из 3-4 человек, которым нужно всё это хранить в небольшой прихожей! Представили? А теперь пробежитесь по магазинам и попробуйте подобрать, а затем купить элемент интерьера, кой сможет вместить в себя всё это ….