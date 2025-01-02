Русские авиакомпании увеличили пассажиропоток до 111,3 млн человек в 2024 году

В 2024 году русские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 5%, достигнув 111,3 миллионов человек. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в международном аэропорту Внуково отметил рост перевозок через московский авиаузел вплоть до 75 миллионов пассажиров.
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