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Царьград

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Русские авиакомпании увеличили пассажиропоток до 111,3 млн человек в 2024 году

Русские авиакомпании увеличили пассажиропоток до 111,3 млн человек в 2024 году

В 2024 году русские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 5%, достигнув 111,3 миллионов человек. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в международном аэропорту Внуково отметил рост перевозок через московский авиаузел вплоть до 75 миллионов пассажиров.

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