Какие машины строили БАМ — вы не поверите

Стройка советского века Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) начали строить еще в 1932 году. Трасса длиной около 4300 км от Тайшета до порта Советская Гавань была важна для экономического освоения Западной Сибири и имела оборонное значение.
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