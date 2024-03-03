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Nintendo Switch 2: новый уровень производительности и автономности

Nintendo Switch 2: новый уровень производительности и автономности

Сообщение было опубликовано на сайте YouTube канала "Moore's Law Is Dead". В своем видеоролике автор канала сообщил о том, что новая консоль Nintendo Switch будет иметь более высокую производительность, чем PlayStation 4 Pro.

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