Nintendo Switch 2: новый уровень производительности и автономности

Сообщение было опубликовано на сайте YouTube канала "Moore's Law Is Dead". В своем видеоролике автор канала сообщил о том, что новая консоль Nintendo Switch будет иметь более высокую производительность, чем PlayStation 4 Pro.
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