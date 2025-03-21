Штаб ТКО: РЭО предложил штрафовать бизнес за отсутствие данных весового контроля отходов

Российский экологический оператор совместно с Федеральной антимонопольной службой России приступил к проработке введения штрафов за отсутствие данных с весов на объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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