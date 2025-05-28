Пересидеть впавшего в детство американского деда

Тут меня вчера упрекнули, что я какой-то совершеннейшей чушью интересуюсь в то время, как нам открыто угрожает Трамп, который на днях в своей собственной соцсети заявил, что его Владимир Путин «играет с огнём»:«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ.