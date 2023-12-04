В ОАК модернизировали истребители МиГ-31 для Минобороны

Авиационный завод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации выполнил программу гособоронзаказа 2023 года по ремонту и модернизации высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Минобороны России, сообщили в корпорации.
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