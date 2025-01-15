Сегодня утром по Украине были выпущены ракеты. Как сообщают мониторинговые каналы, отработали стратегические бомбардировщики Ту-22М3М.
Российские ракеты атакуют Украину. Начались отключения света
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Так этот хутор Зелёный наверняка сецчас в Польше сидит. А Польшу бомбить пока приказа не было. Как и прочее НАТО: пусть их Трамп колошматит за лень и хитрожопость.
Ответить
20 час.
В В
отключили абонеМЕнтов ... Некоторым грамотеям надо федеральным законом запретить публиковаться. Ну, чтобы не позорили прекрасный русский язык своей писаниной.
Ответить
18 час.
Андрей Тихонов
Низззяя, у приближенных к говорящей голове из ящика там бизнесы и детки...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии