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Два троллейбусных маршрута в Челябинске меняют схему движения

Два троллейбусных маршрута в Челябинске меняют схему движения

Троллейбусы №10 и №25 в Челябинске временно изменят маршруты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 11 декабря, в связи с модернизацией контактной сети закрывается движение троллейбусов на участках: по улице Рождественского от проспекта Ленина до улицы Гагарина – до 5 часов 30 декабря; по улице Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозная и по улице Гагарина от Копейского шоссе до Новороссийской до 5 утра 31 января 2024 года.

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