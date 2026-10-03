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Аргументы недели

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Одна из самых молодых смертниц США выжила после двух доз пентобарбитала

Одна из самых молодых смертниц США выжила после двух доз пентобарбитала

Адвокат осуждённой сообщил, что она жива, но без сознания. Теперь штату придётся запрашивать у Верховного суда новую дату казни.

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