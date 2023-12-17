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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Просветов пропустил 5 шайб от «Виннипега» после 24 бросков

Вратарь «Колорадо» отразил 19 бросков из 24 в матче. Встреча завершилась победой «Виннипега» 6:2. Шестой гол канадцы забили в пустые ворота.

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