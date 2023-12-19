Видео: Жители Смоленска подвергаются опасности, выходя на улицу

Потепление в Смоленской области неизбежно сопровождается оттепелью, слякотью и гололедом. При такой погоде жителям региона нужно смотреть не только под ноги, но и наверх - на крыши зданий, откуда могут падать залежи снега и куски льда.
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