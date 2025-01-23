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Трамп подписал указ о рассекречевании файлов убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Трамп подписал указ о рассекречевании файлов убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Президент США Дональд Трамп объявил, что рассекретит все оставшиеся файлы, касающиеся убийств президента (1961–1963) Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

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