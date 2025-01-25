Полёт на малой высоте двух Ми-24 Воздушных сил ВСУ. ▪️Съёмка ведётся с борта довольно редкой машины Ми-24ВП оснащённой подвижной пушечной установкой НППУ-24 с двухствольной пушкой ГШ-23Л.
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Полёт на малой высоте двух Ми-24 Воздушных сил ВСУ. ▪️Съёмка ведётся с борта довольно редкой машины Ми-24ВП оснащённой подвижной пушечной установкой НППУ-24 с двухствольной пушкой ГШ-23Л.
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