Этот кроссовер Mazda создан совместно с китайским Changan

Новый компактный электрический внедорожник от Mazda – CX-6e заметили на испытаниях. Это версия прошлогоднего концепта Arata EV, которая разрабатывается в партнерстве с китайским автопроизводителем Changan.
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