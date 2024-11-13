Хуснуллин заявил о планах властей защитить застройщиков от банкротства

По словам вице-премьера правительства Марата Хуснуллина, какие-то игроки не рассчитали свои силы, но власти сделают все, чтобы банкротств не было Власти постараются не допустить банкротства некоторых застройщиков в России, хотя такие риски существуют.
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