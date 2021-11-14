В Раде "аккуратно" усомнились в адекватности Владимира Зеленского

Volodymyr Zelensky via globallookpress.com Первый заместитель главы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире украинского телевидения заявил, что сомневается в адекватности восприятия Зеленским происходящего в стране.
Volodymyr Zelensky via globallookpress.com Первый заместитель главы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире украинского телевидения заявил, что сомневается в адекватности восприятия Зеленским происходящего в стране.
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