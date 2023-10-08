"Смерть Израилю! Смерть Америке!" - иранский парламент

«Разгоняют тему вины Путина»: в Израиле усмотрели «российский след» в нападении ХАМАС Честно говоря пофиг на первых, а вот возможность создать большие проблемы вторым стоит чего угодно, да ХАМАС террористы, но происходящее сейчас на Ближнем востоке нам очень на руку.