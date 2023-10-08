«Разгоняют тему вины Путина»: в Израиле усмотрели «российский след» в нападении ХАМАС Честно говоря пофиг на первых, а вот возможность создать большие проблемы вторым стоит чего угодно, да ХАМАС террористы, но происходящее сейчас на Ближнем востоке нам очень на руку.
"Смерть Израилю! Смерть Америке!" - иранский парламент
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
УЁ... как в Сирии? что ли??.
Ответить
6 мин.
Дмитрий Gold
В Африке всех евреев съедят 🤔
Ответить
6 мин.
GK
Gennadiy Kozyrev
Израиль - искусственно созданное националистическое государство, которое без помощи из вне существовать не может. А его гонор и спесь - зашкаливали. Очевидно, настал момент опуститься в реальность.
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии