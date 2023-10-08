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  • Gennadiy Kozyrev
    Израиль - искусственно созданное националистическое государство, которое без помощи из вне существовать не может. А е..."Смерть Израилю! ...
  • Дмитрий Gold
    В Африке всех евреев съедят 🤔"Смерть Израилю! ...
  • Алексей Тан
    УЁ... как в Сирии? что ли??."Смерть Израилю! ...

"Смерть Израилю! Смерть Америке!" - иранский парламент

"Смерть Израилю! Смерть Америке!" - иранский парламент

«Разгоняют тему вины Путина»: в Израиле усмотрели «российский след» в нападении ХАМАС Честно говоря пофиг на первых, а вот возможность создать большие проблемы вторым стоит чего угодно,  да ХАМАС террористы, но происходящее сейчас на Ближнем востоке нам очень на руку.

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Комментарии
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Алексей Тан
УЁ... как в Сирии? что ли??.
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6 мин.
Дмитрий Gold
В Африке всех евреев съедят 🤔
Ответить
6 мин.
GK
Gennadiy Kozyrev
Израиль - искусственно созданное националистическое государство, которое без помощи из вне существовать не может. А его гонор и спесь - зашкаливали. Очевидно, настал момент опуститься в реальность.
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4 мин.

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