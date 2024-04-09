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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минобороны сообщило о сбитых за ночь ракете у Крыма и беспилотниках в двух регионах

В ночь на 9 апреля силы ПВО сбили четыре беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова была уничтожена противокорабельная ракета «Нептун», сообщили в Минобороны России.

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