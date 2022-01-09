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Видео: Как технологии создают облака и управляют погодой

Видео: Как технологии создают облака и управляют погодой

Как ученым удается управлять погодой, и какие проблемы могут возникнуть после вмешательства в природные процессы? Человек издавна пытался обуздать природу, но сила стихии каждый раз отказывалась покоряться, и подобные попытки заканчивались плачевно.

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