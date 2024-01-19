Рынок новостроек Москвы обновил рекорды в 2023 году

В декабре 2023 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 18 856 договоров долевого участия в строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 14,6% больше результата ноября (16 461 ДДУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии