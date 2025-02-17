Первые мэрцишоры уже появляются на прилавках торговцев

В центре столицы царит весенняя атмосфера: появляются первые прилавки с мэрцишорами. Хотя до 1 марта еще две недели, торговцы уже выставили свои традиционные символы, предлагая посетителям широкий выбор изделий ручной работы.
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