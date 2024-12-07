«Союзмолоко»: на рост себестоимости масла повлияла ключевая ставка

Рост ключевой ставки ЦБ РФ стал одним из важных факторов, повлиявших на рост себестоимости молочных продуктов и, в том числе, сливочного масла, отметили в Национальном союзе производителей молока «Союзмолоко».
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