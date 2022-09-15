Пресс-секретарь посольства США: россияне не являются врагами

wikipedia.org/NVO/CC BY-SA 3.0 Россияне не являются врагами Вашингтона и все еще имеют возможность подавать документы на иммиграционные американские визы в Польше, несмотря на недавние решения Варшавы по выдаче туристических документов гражданам РФ.
wikipedia.org/NVO/CC BY-SA 3.0 Россияне не являются врагами Вашингтона и все еще имеют возможность подавать документы на иммиграционные американские визы в Польше, несмотря на недавние решения Варшавы по выдаче туристических документов гражданам РФ.
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