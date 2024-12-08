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Петербургский дневник

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Украина раскрыла условия получения 20 миллиардов долларов за счет российских активов

Украина раскрыла условия получения 20 миллиардов долларов за счет российских активов

Стране предоставят кредит на 40 лет Правительство Украины подтвердило условия соглашения с условными обязательствами, в рамках которого Federal Financing Bank предоставит заём на 40 лет на сумму до 20 миллиардов долларов.

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