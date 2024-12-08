Украина раскрыла условия получения 20 миллиардов долларов за счет российских активов

Стране предоставят кредит на 40 лет Правительство Украины подтвердило условия соглашения с условными обязательствами, в рамках которого Federal Financing Bank предоставит заём на 40 лет на сумму до 20 миллиардов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии