"Герани" позволяют проводить дроновые наступления: Беднарский о массовых ударах по Украине

Противник плачет в соцсетях от российских "Гераней", но это только начало. Массированные удары этими БПЛА с обманками и сложными маршрутами уже дают результат, а удары по местам сборки дронов под Киевом заставили ВСУ нервничать.
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