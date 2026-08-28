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Мой Дом 21

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Фарфоровая Жизель из бабушкиного буфета и тайна дрезденских кружевниц

Фарфоровая Жизель из бабушкиного буфета и тайна дрезденских кружевниц

Старинный буфет занимал в гостиной особое место — он казался не просто предметом обстановки, а чем-то вроде молчаливого хранителя семейной истории.

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