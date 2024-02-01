В Крыму отвергли обвинения суда ООН в языковой дискриминации украинцев

Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала обвинения России в языковой дискриминации украинцев на территории полуострова, которые прозвучали со стороны Международного суда ООН, безосновательными.
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