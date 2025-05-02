Анна Долгарева: Второго мая для меня началась война

Второго мая для меня началась война.Я на тот момент давно уже не жила на Украине и в целом не особо вникала в происходящее, если честно: исходила из того, что это, слава Богу, больше наконец-то не моя страна, поэт Долгарева, она же Лемерт, сепарировалась задолго до того, как это стало мейнстримом.