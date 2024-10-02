Самолёты "Уральских авиалиний" из-за ракетного удара по Израилю полетят по обходным маршрутам

Сменить маршруты на более безопасные порекомендовали в РосавиацииЧетыре рейса "Уральских авиалиний", вылет которых по рекомендации Росавиации был отложен 2 октября, будут выполнены по обходным маршрутам.
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