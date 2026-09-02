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Царьград

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Oddity Central: В Юньнани открыли новый лифт для школьников

Oddity Central: В Юньнани открыли новый лифт для школьников

В китайской провинции Юньнань открылся второй огромный уличный лифт высотой 288 метров, который значительно ускоряет путь школьников из деревни Ничжухэ до занятия, сокращая его до 30 минут вместо трёх часов.

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