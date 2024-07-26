Замдиректора «Ладожских шхер» заключили под домашний арест

Михаила Новикова подозревают в хищениях более чем на 240 миллионов рублей Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест замдиректора национального парка «Ладожские шхеры» Михаила Новикова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.