Замдиректора «Ладожских шхер» заключили под домашний арест

Михаила Новикова подозревают в хищениях более чем на 240 миллионов рублей Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест замдиректора национального парка «Ладожские шхеры» Михаила Новикова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
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