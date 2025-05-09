Сделка Трампа по Украине может быть признана недействительной – Foreign Policy

Издание о международной политике и безопасности Foreign Policy публикует авторский материал Дункана Холлиса — профессора права в Университете Темпл и редактора «Оксфордского руководства по международным договорам».
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