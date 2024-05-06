Губернатор ЯНАО Артюхов поднимет зарплаты чиновникам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов повышает зарплаты госслужащим на 4%. В число тех, кто получит прибавку, войдут следующие категории: – работники государственных учреждений округа; – лица, замещающих госдолжности; – госслужащие ЯНАО; – работники органов госвласти округа, замещающие должности, не являющиеся должностями гос службы; – работники, осуществляющие транспортное обслуживание представительств ЯНАО.
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