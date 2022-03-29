Разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к занятиям по тактико-специальной подготовке с преодолением горных рек

На занятиях военнослужащие приобретут навыки выбора опор на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением.
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