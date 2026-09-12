Парламент Нигерии начал бойкот мероприятий в ЮАР из-за растущей ксенофобии

Бойкот всех организованных парламентом ЮАР мероприятий и встреч объявила Национальная ассамблея (парламент) Нигерии в связи с ростом ксенофобии и насилия по отношению к мигрантам в Южной Африке, 11 сентября сообщает пресс-служба нигерийского парламента.