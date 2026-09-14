Депутат Госдумы предложила отказаться от ежегодного повышения тарифов ЖКХ

В Госдуме обсуждается предложение отменить ежегодное повышение тарифов ЖКХ. Депутат Светлана Разворотнева считает, что цены должны расти адресно, согласно аудитам.
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