Ведущий 360.ru Ракитский: блогеры-иноагенты продают рекламу по цене квартиры

Блогеры, получившие статус иностранных агентов, массово побежали из России в поисках лучшей жизни. Но так как пустая болтовня даже на многотысячную аудиторию денег не приносит, они начали искать рекламодателей за границей.
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