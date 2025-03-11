Психолог: Найти вторую половину мешает боязнь боли

В современном мире найти вторую половину тяжело из-за несовпадения целей и ценностей. Об этом «Радио 1» рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова, комментируя данные опроса ВЦИОМ о том, что 7 из 10 россиян боятся одиночества.
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