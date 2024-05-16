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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«Ростех» избавляется от актива в центре Екатеринбурга

«РТ-Капитал» (структура «Ростеха» по работе с непрофильными активами) продает на аукционе 100% своего актива «Техника и технология товаров», которому принадлежит 6,7 тысячи квадратных метров в бизнес-центре "Консул" на Карла Либкнехта, 22.

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