«Ростех» избавляется от актива в центре Екатеринбурга

«РТ-Капитал» (структура «Ростеха» по работе с непрофильными активами) продает на аукционе 100% своего актива «Техника и технология товаров», которому принадлежит 6,7 тысячи квадратных метров в бизнес-центре "Консул" на Карла Либкнехта, 22.