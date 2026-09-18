Рынок подержанных авто в России неожиданно просел: что происходит с любимыми тачками россиян?

Эй, автолюбители, держитесь за руль покрепче — вторичный рынок в августе слегка остыл! По данным аналитического агентства «Автостат», продажи автомобилей с пробегом в России сократились на 8,4 процента по сравнению с августом прошлого года.
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