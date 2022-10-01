Число погибших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ увеличилось до четырех

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города со стороны ВСУ погибли четыре человека. Он написал в своем Telegram следующее: «К сожалению, в поселке Бахмутка в результате обстрела украинских карателей погибло еще трое мирных граждан.