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Число погибших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ увеличилось до четырех

Число погибших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ увеличилось до четырех

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города со стороны ВСУ погибли четыре человека. Он написал в своем Telegram следующее: «К сожалению, в поселке Бахмутка в результате обстрела украинских карателей погибло еще трое мирных граждан.

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