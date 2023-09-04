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Петербург занял 12 место в рейтинге по количеству расходов на оплату ЖКУ

Петербург занял 12 место в рейтинге по количеству расходов на оплату ЖКУ

Жители Северной столицы в среднем платят за коммунальные услуги 6 165 рублей ежемесячно. Регионе расположился на 12 строчке в рейтинге российских субъектов по доле расходов на ЖКУ.

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