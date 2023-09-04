Петербург занял 12 место в рейтинге по количеству расходов на оплату ЖКУ

Жители Северной столицы в среднем платят за коммунальные услуги 6 165 рублей ежемесячно. Регионе расположился на 12 строчке в рейтинге российских субъектов по доле расходов на ЖКУ.
Популярные статьи
- Терпение лопнуло: правительство РФ начало «шерстить» нефтегазовые компании, из-за которых страдают обычные россияне
- Эмиграция провалилась: Даня Милохин вернулся в Россию спустя почти год пребывания за границей
- В России появится еще больше мигрантов: правительство решило проблему нехватки рабочих рук в стране
Свежие комментарии