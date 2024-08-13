Это интересно 🤔 Учёные до сих пор спорят, почему рождаются леворукие дети. Большинство исследователи уверены, что такую особенность они наследуют генетически.
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Это интересно 🤔 Учёные до сих пор спорят, почему рождаются леворукие дети. Большинство исследователи уверены, что такую особенность они наследуют генетически.