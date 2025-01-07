Перкуссионист из Большого театра Кокорин рассказал о тонкостях игры на бубне

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Солист оркестра Большого театра Иван Кокорин, восхитивший зрителей "Щелкунчика" своим исполнением на бубне в оркестровой яме, отметил, что в плане игры этот инструмент очень сложен.
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