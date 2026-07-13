На Западе оценили возможности Украины по выпуску ракет для ЗРК Patriot

Планы Украины наладить выпуск противоракет для комплексов Patriot обречены на провал. Как сообщает «Царьград», западные эксперты считают, что за время от получения лицензии от США до выпуска первого припаса Россия сможет выпустить уже 1400 ракет.
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