По жалобам орловцев на укусы собак возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц

Информация ОрелТаймс о нападении собак на орловцев не осталась незамеченной. По данному факту в СУ СК России по Орловской области возбудили уголовное дело из-за халатности должностных лиц, которые должны заниматься отловом бездомных животных.
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