«Допрыгались, гады!» Путин отменил перемогу в Киеве — ВКС РФ покончили с газовым хабом Украины?

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

К сожалению, "Condottiero", мягко говоря сообщает не правду. С газохранилищем НИЧЕГО не произошло. И не могло произойти. Оно находится на глубине более 700 метров, и на такую глубину НИ ОДНО современное средство уничтожения добраться не может. Лично мне кажется, если бы все эти удары были нанесены по объектам куЕва - пользы было бы намного больше. В этом хуторе давно пора убрать устаревшие здания ВР и "офиса" просроченного презерватива зелебобика.