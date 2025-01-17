NEWS.ru Автор: Анастасия Яланская ВС РФ утром 15 января нанесли массированный удар по военным и стратегически важным объектам на Украине.
«Допрыгались, гады!» Путин отменил перемогу в Киеве — ВКС РФ покончили с газовым хабом Украины?
Комментарии
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Гулька
Давно пора было это сделать! Сколько жизней наших ребят сохранили бы...
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14 час.
владимир рябченко
Вы его с Коломойским не путаете???
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14 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
К сожалению, "Condottiero", мягко говоря сообщает не правду. С газохранилищем НИЧЕГО не произошло. И не могло произойти. Оно находится на глубине более 700 метров, и на такую глубину НИ ОДНО современное средство уничтожения добраться не может. Лично мне кажется, если бы все эти удары были нанесены по объектам куЕва - пользы было бы намного больше. В этом хуторе давно пора убрать устаревшие здания ВР и "офиса" просроченного презерватива зелебобика.
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9 час.
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