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В США объяснили слова Трампа о злости на Путина. В Белом доме набирают влияние агрессивные советники президента

В США объяснили слова Трампа о злости на Путина. В Белом доме набирают влияние агрессивные советники президента

Заявления президента США Дональда Трампа о злости на российского коллегу Владимира Путина связаны с тем, что в Белом доме набирают влияние агрессивно настроенные по отношению к России советники американского лидера.

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Леонид Руси
Зол? Под придурка работает?
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