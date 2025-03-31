В США объяснили слова Трампа о злости на Путина. В Белом доме набирают влияние агрессивные советники президента

Заявления президента США Дональда Трампа о злости на российского коллегу Владимира Путина связаны с тем, что в Белом доме набирают влияние агрессивно настроенные по отношению к России советники американского лидера.
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