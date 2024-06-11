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В Коктебеле скандалисты сами себе «вырыли могилу»

В Коктебеле скандалисты сами себе «вырыли могилу»

Затеянная властями реконструкция набережной была приостановлена по требованию общественников. По мнению местных жителей, необходимо тщательное обследование территории для увековечивания памяти солдат Коктебельского десанта, возможное захоронение которого может находиться в месте реконструкции.

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